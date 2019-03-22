Панину может грозить уголовная ответственность за заявления о России

Актёру Алексею Панину может грозить уголовная ответственность за негативные высказывания о России.
Как сообщает телеграм-канал Mash, заявление на актёра написал адвокат Александр Сергеев. Ранее Панин в "Инстаграме" опубликовал пост, в котором выразил ненависть к России.
Напомним, эпатажный актёр не раз попадал в скандальные ситуации. В частности, летом 2018 года Панин был снят с самолёта в Симферополе за пьяный дебош, а осенью проехался на внедорожнике по пешеходной улице в Саратове.
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