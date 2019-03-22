Власти Венесуэлы обвинили помощника Гуайдо в терроризме

Каракас выдвинул обвинения против задержанного Роберта Марреро, соратника самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Об этом сообщил глава МВД страны Нестор Ревероль во время телеобращения.

По его словам, Марреро "является прямым ответственным за организацию преступных групп, у которого была изъята партия оружия и наличные деньги в иностранной валюте".

При этом Ревероль отметил, что благодаря действиям правоохранительных органов удалось обезвредить террористическую ячейку, которая могла планировать акт саботажа или покушение на политических лидеров.

Как писал Лайф, ранее советник США по национальной безопасности Джон Болтон назвал задержание Марреро "большой ошибкой" и призвал Каракас немедленно его освободить.