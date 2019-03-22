Американец сознался в рассылке бомб политическим оппонентам Трампа

Американец Сезар Сайок, подозреваемый в рассылке бомб политическим оппонентам президента США Дональда Трампа, признал свою вину. Об этом сообщает New York Daily News.

— В октябре 2018 года я изготовил устройства, которые должны были выглядеть как бомбы из отрезков трубы, и отправил их на почту, — заявил Сайок на слушаниях 21 марта.

Напомним, Сайока задержали в конце октября 2018 года. Его подозревали в рассылке самодельных взрывных устройств политическим оппонентам Трампа. Так, смертоносные посылки получили экс-президент страны Барак Обама, миллиардер Джордж Сорос, чета Клинтон и Роберт Де Ниро. На прошлых слушаниях в ноябре подозреваемый отказался признавать свою вину.