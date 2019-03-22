В ЕС отказались признать Голанские высоты территорией Израиля

Представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что позиция ЕС остаётся неизменной и содружество по-прежнему не признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

— Евросоюз в соответствии с международным правом не признаёт суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории, — цитирует Косьянчич РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее американский лидер Дональд Трамп публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами.

В Госдуме выразили опасения, что это заявление может вызвать "новый виток напряжённости" в регионе.