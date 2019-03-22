СМИ: Путина и Меркель в июле пригласили на форум "Петербургский диалог"

Российский лидер Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель приглашены на форум "Петербургский диалог", намеченный на 18–20 июля в Петерсберге. Об этом пишет газета General-Anzeiger.

По данным издания, встреча может ознаменовать новый период в германо-российских отношениях, поскольку Путин и Меркель не принимали участия в заседаниях форума с момента кризиса вокруг Крыма.

Как отметил сопредседатель форума с германской стороны Рональд Пофалла, участие Путина и Меркель в "Петербургском диалоге" показало бы его ценность.