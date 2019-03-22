В Совфеде прокомментировали заявление Трампа по Голанским высотам

Россия никогда не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Сенатор также обвинил Вашингтон в попытке раздразнить мировое сообщество и арабский мир.

По его мнению, своим жестом президент США Дональд Трамп пытается "плотнее привязать к себе Израиль", "расколоть арабский мир" и нанести удар по Сирии и её партнёрству с Россией.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил предположение, что Соединённые Штаты не устраивает тот факт, что обстановка в регионе нормализуется.

— Американцам не нужен мир в этом регионе, им нужна война, хаос, они заинтересованы в продаже своего оружия, — цитирует сенатора РИА "Новости".

Вместе с тем он осудил американского лидера за непродуманное заявление и выразил опасения по поводу возможного нарушения хрупкого равновесия в арабском мире.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами.

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе.

В Евросоюзе на заявление главы Белого дома ответили категорическим отказом менять свою позицию по спорным территориям, присвоенным войсками Израиля во время шестидневной войны.