Аваков рассказал о конфликте с Порошенко

Причины конфликта президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова — в стремлении лидера Незалежной контролировать правоохранительное ведомство.

— У Петра Алексеевича на это совсем другой взгляд, более патриархально-традиционный, в духе советско-украинской политики, — заявил глава МВД в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Министр внутренних дел отметил, что Порошенко хочет контролировать абсолютно всё, а на государственные должности назначать людей, которых будет полностью понимать, чего не произошло в случае с Аваковым.

Напомним, о конфликте министра и президента и о желании Порошенко лично контролировать МВД в октябре 2017 года рассказал нардеп Антон Геращенко.