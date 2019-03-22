Лидеры стран – членов ЕС дали ответ на запрос Великобритании об отсрочке Brexit

Представители 27 стран — членов Евросоюза в ходе саммита приняли решение по запросу Великобритании о переносе дат выхода Соединённого Королевства из содружества. Об этом сообщил в своём твиттере глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, члены ЕС благосклонно отнеслись к просьбе правительства страны и приняли ряд решений, в числе которых назвали даты для двух возможных сценариев Брексита, одобрили страсбургское соглашение о сделке по выходу из содружества, а также решили продолжать подготовку к "жёсткому" Брекситу.

— Европейский совет согласился на продление [отсрочки] до 22 мая при условии, что соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе. Если соглашение о выходе не будет одобрено палатой общин на следующей неделе, то Европейский совет согласен на продление до 12 апреля 2019 года, — отметили в постановлении саммита.

Как писал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление по поводу задержки Брексита и обвинила парламент в переносе даты выхода страны из Евросоюза.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мэй должна будет покинуть свой пост ради того, чтобы сделку по выходу из Евросоюза поддержали её однопартийцы.