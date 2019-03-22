Мадуро заявил о создании фонда для закупки автомобилей

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Мадуро заявил о создании фонда для закупки автомобилей

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Николас Мадуро. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о планах по созданию специального фонда для развития автомобильного бизнеса в стране.

Я создам специальный ротационный фонд для национального плана покупки автомобилей на 20 миллионов евро, — заявил президент в эфире государственного телевидения.

Мадуро отметил, что фонд поможет "решать проблемы и двигать автомобильный бизнес". Кроме того, лидер Боливарианской Республики сообщил о налоговых послаблениях в сфере автопрома.

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