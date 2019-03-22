Мэй согласилась на условия стран ЕС по переносу сроков Brexit

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Мэй согласилась на условия стран ЕС по переносу сроков Brexit

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Фото: © Twitter / UK Prime Minister

Сценарии отсрочки сроков Брексит, предложенные Евросоюзом, предварительно согласовали с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Любая отсрочка должна быть единогласно одобрена 27 странами ЕС в согласии с упомянутой страной (Великобританией. — Прим. Лайфа). Поэтому [в первый день саммита] я провёл несколько встреч с премьер-министром Мэй, чтобы убедиться, что Великобритания принимает сценарии отсрочки, — цитирует политика РИА "Новости".

При этом Туск отметил, что рад подтвердить тот факт, что стороны пришли к соглашению в отношении выхода Соединённого Королевства из содружества.

Как сообщал Лайф, лидеры стран — членов ЕС дали положительный ответ на запрос Великобритании об отсрочке Брексита.

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