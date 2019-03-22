Мэй объяснила, в каком случае Великобританию ожидает "жёсткий" Brexit

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Мэй объяснила, в каком случае Великобританию ожидает "жёсткий" Brexit

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Фото: ©Facebook/Theresa May

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что если парламент не утвердит сделку по Брекситу, то срок выхода из Евросоюза продлят до 12 апреля или придётся представить альтернативный проект.

По словам Мэй, в случае переноса даты Брексита стране придётся принять участие в выборах в Европарламент.

Как я говорила ранее, будет неверным просить британцев участвовать в этих выборах через три года после того, как они проголосовали за выход из Евросоюза, — цитирует премьера The Guardian.

Напомним, ранее лидеры стран — членов ЕС дали положительный ответ на запрос Великобритании об отсрочке Брексита.

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