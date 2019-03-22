Власти Финляндии заподозрили Nokia в передаче данных пользователей в Китай

В Финляндии проведут проверку информации о пересылке данных пользователей с телефонов Nokia на китайский сервер. Об этом пишет Reuters.

Как собщил финский омбудсмен по защите данных Рейо Аарнио, его ведомство проведёт расследование в отношении компании HMD Global, которая занимается изготовлением товаров марки Nokia.

Отмечается, что в самой компании факт отправки данных пользователей отрицают.

При этом представители организации отметили, что ранее зафиксировали ошибку в программном обеспечении, но уже успели её устранить.

—Мы можем подтвердить, что никакая персональная информация не попала в распоряжение третьих лиц,—сообщили в официальном заявлении.