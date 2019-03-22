В Пентагоне отказались признать перехват B-52 российским Су-27

В Пентагоне не согласились с информацией о том, что российские Су-27 отогнали бомбардировщик B-52 от границы РФ над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС.

— Пилоты использовали транспондеры и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолёт не отгонял B-52, и бомбардировщик смог завершить своё задание, — заявила официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими Су-27 американского B-52H над нейтральными водами Балтийского моря.