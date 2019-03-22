Пушков назвал США главным похоронщиком международного права

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, заявившего о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами.

Как отметил Пушков, Вашингтону пора "перестать ссылаться на международное право и тем более ему учить", поскольку Штаты — это "и есть главный его похоронщик".

— Нарушение резолюций ООН по Иерусалиму, а теперь и заявление о намерении признать Голанские высоты частью Израиля — лишь новые подтверждения этого непреложного факта, — написал сенатор в своём твиттере.

Напомним, призыв Трампа не поддержали в Евросоюзе. Лайф писал, что в Госдуме также выразили опасения, что слова главы Белого дома могут вызвать "новый виток напряжённости" в регионе. При этом в Совфеде отметили, что РФ никогда не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты — спорная территория на границе Израиля и Сирии. Они контролируются частично обеими странами.