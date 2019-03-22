Мэр французского Гавра ушёл в отставку из-за обнажённых фото

Мэр французского Гавра Люк Лемонье покинул свой пост из-за скандала с откровенными фотографиями, сообщает газета Figaro.

— Я решил подать в отставку. Это решение объясняется необходимостью защитить мою семью, — заявил Лемонье.

Отмечается, что снимки, на которых был обнажённый Лемонье, получили все сотрудники муниципалитета, а также премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Предполагаемый отправитель — женщина, которую пытался соблазнить Лемонье, отправивший ей фото в стиле ню. В начале недели она дала интервью радиостанции France Bleu Normandie, однако отказалась назвать своё имя.

Напомним, мэр Гавра занимал свой пост с мая 2017 года. На этой должности он сменил нынешнего премьера Франции Филиппа.