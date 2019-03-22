Белый дом не предоставит демократам записи разговоров Путина и Трампа

Сотрудники Белого дома отказались удовлетворить запрос демократов и передать им записи разговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет Reuters.

Как уточняется, в своём письме глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгель и председатель комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс заявили, что в отказе администрации прослеживается тревожная закономерность.

В ответ на запрос демократов юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что американский лидер "должен иметь возможность общаться с иностранными лидерами, не опасаясь, что их разговоры будут обнародованы и будут использованы для достижения политических целей".

Напомним, ранее в администрации США назвали "позорным" и "оскорбительным" очередное расследование демократов в отношении главы государства.