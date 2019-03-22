Семь человек погибли из-за наезда автомобиля на толпу людей в Китае

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Семь человек погибли из-за наезда автомобиля на толпу людей в Китае

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Фото: © Flickr/swat_hk

В китайской провинции Хубэй мужчина на автомобиле умышленно протаранил толпу людей. Семь человек получили смертельные травмы, ещё как минимум семь были госпитализированы.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, инцидент случился около 6:00 по местному времени (01:00 мск) в городском округе Цзаоян.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские застрелили водителя-убийцу. Мотивы его поведения пока не называются.

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