Тимошенко заявила, что не сбежит из Украины в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что не сбежит из Украины в случае поражения на президентских выборах.

— Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежать не буду, — призналась Тимошенко в эфире программы "Право на власть".

Политик также отметила, что не боится "мафии, которая является наследниками тех, кто выехал в Ростов-на-Дону", и напомнила, что во время президентства Януковича она была предупреждена об аресте за три дня, но не воспользовалась возможностью уехать из страны.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. За пост лидера страны борются 39 кандидатов. Согласно последним опросам, большая часть избирателей планирует отдать свой голос за Владимира Зеленского.