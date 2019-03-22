В МВД запустили флешмоб ко Всемирному дню поэзии — видео

Сотрудники Министерства внутренних дел запустили масштабный флешмоб ко Всемирному дню поэзии и 220-летию со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщили в инстаграме ведомства.

— Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет. Полицейские из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье", — процитировали в посте представителя ведомства Ирину Волк.

Отмечается, что в акции приняли участие сотрудники органов внутренних дел из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска.