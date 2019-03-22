Сборная России убралась в раздевалке после матча с бельгийцами

Футболисты российской сборной привели в порядок свою раздевалку после поединка отборочного этапа на чемпионат Европы — 2020 против команды Бельгии.

Стоит отметить, что такая практика появилась после чемпионата мира в России, когда игроки сборной Японии убирались за собой в раздевалке после финального свистка. Их примеру следовали и болельщики из Страны восходящего солнца, которые не оставляли мусора на российских стадионах после матчей.

Бельгийцы, в свою очередь, отметили красивый жест со стороны соперника и поблагодарили команду Станислава Черчесова в "Твиттере".

— Спасибо сборной России. Счастливого пути и удачи в квалификации Евро — 2020! — говорится в сообщении.

Напомним, сборная России уступила во встрече команде Бельгии со счётом 1:3. В следующем матче, 24 марта, подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях со сборной Казахстана.