Число погибших при взрыве на химзаводе в Китае увеличилось до 47

Число погибших в результате взрыва на химическом предприятии в Китае увеличилось до 47 человек. В больницы доставили около 640 пострадавших, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о шести погибших и более 30 пострадавших.

Напомним, взрыв на заводе по производству пестицидов прогремел 21 марта в 19:00 по местному времени. Взрывная волна повредила близлежащие дома, школу и автомобили.

После инцидента в провинции Цзянсу, находящейся недалеко от места происшествия, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0.