Зеленский выступил в защиту русского языка на Украине

Кандидат в президенты напомнил, что власти страны по закону обязаны поддерживать русский язык и языки нацменьшинств.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский выступил в защиту русского языка.

В интервью представителям крупных западных СМИ Зеленский отметил, что одними из обязанностей государства по закону являются поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств.

— Не надо давить их языки, не надо давить русский язык, — заявил политик.

В то же время Зеленский отметил, что следующие поколения украинцев и так будут "с большим удовольствием" говорить на родном языке.

Напомним, 13 марта в Верховную раду Украины был внесён законопроект, дискриминирующий русский язык.