Зеленский выступил в защиту русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский выступил в защиту русского языка.
В интервью представителям крупных западных СМИ Зеленский отметил, что одними из обязанностей государства по закону являются поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств.
— Не надо давить их языки, не надо давить русский язык, — заявил политик.
В то же время Зеленский отметил, что следующие поколения украинцев и так будут "с большим удовольствием" говорить на родном языке.
Напомним, 13 марта в Верховную раду Украины был внесён законопроект, дискриминирующий русский язык.
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