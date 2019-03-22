Зеленский выступил в защиту русского языка на Украине

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Зеленский выступил в защиту русского языка на Украине

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Владимир Зеленский. Фото: © ВКонтакте / zelenskiy

Кандидат в президенты напомнил, что власти страны по закону обязаны поддерживать русский язык и языки нацменьшинств.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский выступил в защиту русского языка.

В интервью представителям крупных западных СМИ Зеленский отметил, что одними из обязанностей государства по закону являются поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств.

Не надо давить их языки, не надо давить русский язык, — заявил политик.

В то же время Зеленский отметил, что следующие поколения украинцев и так будут "с большим удовольствием" говорить на родном языке.

Напомним, 13 марта в Верховную раду Украины был внесён законопроект, дискриминирующий русский язык.

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