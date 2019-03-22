Москвичей предупредили "об атаке ныряющим североатлантическим циклоном"

Североатлантический циклон принесёт в регион небольшое похолодание, мокрый снег и гололёд.

Сегодня Москва и Подмосковье "будут атакованы ныряющим североатлантическим циклоном" — в регионе ожидаются осадки, возможны гололёдные явления. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Днём в столице будет облачно, временами будет идти дождь или мокрый снег. Температура воздуха в Белокаменной составит +1...+3 градуса, в области будет –1...+4 градуса по Цельсию.

Атмосферное давление упадёт до 739 мм рт. ст., но к вечеру начнёт расти.