Маршрутка вылетела под КамАЗ в Ульяновской области, есть погибшие

На трассе у посёлка Лесной Ульяновской области произошла авария с участием маршрутки и КамАЗа. Как сообщил председатель регионального правительства Александр Смекалин, жертвами аварии стали три человека.

На место уже выехали экипажи ДПС и МЧС. pic.twitter.com/DFN3pKWC9v — Александр Смекалин (@smekalinaa) 22 марта 2019 г.

— По предварительным данным, водитель маршрутки Ульяновск — Самара выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом, — пишет он в своём твиттере.

Председатель ульяновского правительства не исключает, что авария произошла из-за тумана и гололёда. Он призвал водителей быть осторожнее и внимательнее.