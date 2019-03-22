Маршрутка вылетела под КамАЗ в Ульяновской области, есть погибшие

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Маршрутка вылетела под КамАЗ в Ульяновской области, есть погибшие

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На трассе у посёлка Лесной Ульяновской области произошла авария с участием маршрутки и КамАЗа. Как сообщил председатель регионального правительства Александр Смекалин, жертвами аварии стали три человека.

По предварительным данным, водитель маршрутки Ульяновск — Самара выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом, — пишет он в своём твиттере.

Председатель ульяновского правительства не исключает, что авария произошла из-за тумана и гололёда. Он призвал водителей быть осторожнее и внимательнее.

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