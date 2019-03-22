Венгрия заявила о договорённости с Россией по поставкам газа в 2020 году

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна договорилась с Россией по поставкам газа на 2020 год. Он добавил, что Будапешт уже получил гарантии на голубое топливо на тот случай, если переговоры Москвы и Киева о транзите в ЕС потерпят фиаско.

— Сегодня глава "Газпрома" и я заключили соглашение относительно гарантий поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной, — говорится в заявлении Сийярто.

Он добавил, что Венгрия рассчитывает на поставки топлива по "Турецкому потоку" со второй половины 2021 года. Сийярто пояснил, что в случае его страны "чем больше трубопроводов, тем лучше".

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину в ЕС истекает в конце этого года. Сейчас ведутся трёхсторонние переговоры. При этом Москва неоднократно говорила, что не намерена полностью прекращать транспортировку топлива через Незалежную.