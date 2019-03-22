В ПФР рассказали, кто имеет право на двойную пенсию

В Госдуме предложили обеспечить двойными выплатами ликвидаторов последствий аварии на предприятии "Маяк", а также членов их семей.

В Пенсионном фонде России объяснили, какие категории граждан страны имеют право на получение "второй" пенсии. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что сейчас получать двойные выплаты могут участники Великой Отечественной войны, блокадники, члены семей ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военных, погибших на службе.

В то же время ликвидаторы последствий аварии в 1997 году на производственном объединении "Маяк" и члены их семей не имеют права на вторую пенсию. Теперь в Госдуме предложили восполнить этот пробел. Автором законопроекта стал депутат Алексей Барышев.

Напомним, 21 марта нижняя палата парламента РФ приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.