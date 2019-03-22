Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram произошёл сбой. На проблемы с соцсетью пожаловались юзеры из России, США, Японии, Австралии, Малайзии и Сингапура. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает проблемы с работой популярных интернет-ресурсов.

Проблемы с Instagram начались около часа ночи по московскому времени. Часть пользователей отмечает, что им недоступна новостная лента, ещё часть не может авторизоваться, а кто-то не может зайти в веб-версию Instagram.

Последний масштабный сбой в работе соцсети произошёл 13 марта. Проблемы с доступом устранили только спустя несколько часов.