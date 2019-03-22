США готовы продать Тайваню более 60 истребителей F-16

Отмечается, что такие действия могут вызвать негативную реакцию у Правительства КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа дала "молчаливое согласие" на поставку Тайваню более 60 истребителей F-16. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, советники Трампа "прозрачно намекнули", что если власти Тайваня подадут запрос на поставку, то он обязательно будет одобрен. Отмечается, что контракт обязательно вызовет негативную реакцию в Китае.

Напомним, год назад власти Поднебесной уже выражали протест в связи с принятием США "закона о поездках на Тайвань", который в Китае считают провинцией страны, а не отдельным государством.