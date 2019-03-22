В полицейскую будку у консульства РФ в Афинах бросили взрывное устройство

В полицейскую будку, которая расположена у российского консульства в Афинах, кинули взрывное устройство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипмиссию нашей страны в Греции.

— Сегодня ночью двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела Посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, — сообщили в российском посольстве.

Отмечается, что был нанесён незначительный ущерб. Как уточняет телеграм-канал Life Shot, в результате инцидента никто не пострадал.