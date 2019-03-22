ООН может летом озвучить решение по заявке России на расширение шельфа в Арктике

Комиссия ООН определила своё отношение насчёт заявки России на расширение шельфа в Арктике, заявил первый замглавы Минприроды Денис Храмов. Он добавил, что решение могут озвучить летом.

— Она определилась со своим отношением к российской заявке, и надеемся, что на следующей сессии, в первые две недели июля, приступит к подготовке рекомендаций, — приводит слова Храмова РИА "Новости".

Он пояснил, что российская сторона находится в постоянной дискуссии с комиссией относительно границ континентального шельфа. Храмов добавил, что там слышат аргументацию Москвы.

— Думаем, что рекомендации будут подготовлены комиссией таким образом, что учтут всю нашу проведённую работу и представленную нами концепцию развития всего трансарктического региона, — подытожил замминистра.

О своих претензиях на этот шельф, который включает хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, Россия объявила ещё 18 лет назад. Однако тогда заявка была отклонена со словами, что слишком мало геологической информации. Новые экспедиции и исследования по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова, а также батиметрическая съёмка потребовали больше десяти лет.