Бывшая "мисс Москва" вернула организаторам конкурса сломанную корону

Венец очень дорогой: он сделан из серебра с позолотой и украшен полудрагоценными камнями.

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2018" Алеся Семеренко, которую лишили титула, вернула организаторам сломанную корону. Так утверждает директор состязания Татьяна Андреева.

— Еле-еле удалось забрать у неё корону. Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями, — сказала она в интервью КП.

Ранее стало известно, что Семеренко лишили титула первой красавицы Москвы. Это произошло впервые за всю историю конкурса. Звание и корону, как того требовали правила, передали "первой вице-мисс Москва" Ксении Паленовой. Продюсер состязания объяснила Лайфу причины данного решения.