Двух американских военных убили в Афганистане

Двух американских военнослужащих убили в Афганистане. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии НАТО "Решительная поддержка", они погибли при выполнении боевой операции.
При этом представители командования не раскрывают ни место гибели военных, ни причастных к их убийству. Не исключают, что это дело рук "Талибана"* или ИГИЛ*.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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