Двух американских военных убили в Афганистане

Двух американских военнослужащих убили в Афганистане. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии НАТО "Решительная поддержка", они погибли при выполнении боевой операции.

При этом представители командования не раскрывают ни место гибели военных, ни причастных к их убийству. Не исключают, что это дело рук "Талибана"* или ИГИЛ*.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.