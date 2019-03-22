В МИД Сирии осудили "безответственное" заявление Трампа по Голанским высотам

В МИД Сирии осуждают заявление президента США Дональда Трампа, который публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что эти слова говорят о безответственности американского лидера.

— Сирия решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанских высотах, — приводит SANA заявление МИД страны.

В Дамаске поясняют, что эти заявления говорят о поддержке США агрессивного поведения Израиля и их слепой приверженности еврейскому государству.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе.