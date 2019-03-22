"Роскачество" рассказало, как правильно хранить зимнюю одежду и обувь

Для предотвращения появления моли используйте эфирные масла — капните несколько капель на ватный диск и положите в карман куртки или в коробку с уггами.

Перед тем как отправить шубы, пальто, пуховики и угги в дальний угол шкафа, их следует почистить, посушить и обезопасить от моли. Список рекомендаций по хранению зимней одежды и обуви составили специалисты "Роскачества".

Главный совет — выстирать и вычистить вещи. Во-первых, потому что застарелые загрязнения спустя полгода будет труднее отстирать. А во-вторых, следы дезодоранта, духов, косметики, пота могут способствовать развитию личинок моли. Эксперты также настоятельно рекомендуют хорошо просушить и проветрить одежду из меха и шерсти — солнце губительно для яиц моли.

Если первые советы выполнены, следует прогладить одежду, а перед отправкой в шкаф застегнуть все пуговицы и молнии и проверить карманы. При этом пальто, дублёнки, плащи и длинные платья необходимо вешать на плечиках в специальных чехлах для одежды. Предпочтение следует отдавать тканевым, поскольку пластиковые будут мешать притоку воздуха и вызывать запах плесени.

— Любимую шубку лучше всего сдать в специализированное хранилище, а если такой возможности нет — разместить её в шкафу в тканевом чехле и периодически проветривать на балконе или лоджии в сухую погоду вдали от солнечных лучей, — советуют специалисты.

Желательно в карманы пальто и шуб положить специальные саше или пропитанные эфирными маслами ватные диски, которые помогут предотвратить развитие моли. Саше можно сделать самостоятельно из льняной ткани или марли и высушенных корок цитрусовых, веточек лаванды, полыни, ромашки, мяты, розмарина.

Обувь лучше всего хранить, поставив подошвами на ровную поверхность, в коробках или повесить на вешалки с зажимами. Внутрь желательно положить мешочки с содой — она сохранит обувь сухой. В угги и зимние сапоги также следует положить средства от моли.

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