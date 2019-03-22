Арестован оренбуржец, сбивший на огромной скорости бывшую супругу

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Арестован оренбуржец, сбивший на огромной скорости бывшую супругу

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На протяжении двух месяцев 34-летний водитель "Лады" будет находиться в следственном изоляторе.

Суд арестовал жителя Оренбургской области, который на бешеной скорости и умышленно сбил свою бывшую жену. 34-летнего мужчину поместили под стражу на два месяца.

В отношении него заведено дело по статье "Покушение на убийство". Сейчас местному жителю назначен ряд экспертиз. Об этом сообщает Следком в своём твиттере.

Как уже сообщал Лайф, 19 марта житель Оренбуржья за рулём "Лады" на большой скорости сбил свою бывшую жену, с которой они два года в разводе. Она получила множественные ушибы, в том числе ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Позднее девушка рассказала Лайфу, что бывший супруг перед тем, как сбить, угрожал её зарезать.

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