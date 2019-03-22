Москвичей призвали пересесть на метро из-за сильного снегопада

ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за сильного снегопада, который с самого утра обрушился на столичный регион. Тех же, кто решил всё-таки поехать на автомобилях, просят быть аккуратнее и держать дистанцию.

— В Москве сильный снегопад, плохая видимость и успевшие переобуться на летнюю резину. Март, конечно, весна, но не настолько, — говорится в сообщении ЦОДД.

Ранее синоптики предупреждали, что сегодня Москва и Подмосковье "будут атакованы ныряющим североатлантическим циклоном. Ожидается, что пик непогоды придётся на середину дня.