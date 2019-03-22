Звезда "Игры престолов" призналась, что едва не умерла от инсульта в 24 года

Эмилия Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала съёмки в знаменитой саге.

Актриса Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт в 2011 году перед съёмками второго сезона сериала "Игра престолов". "Дейенерис Таргариен" находилась в спортзале и уже в раздевалке почувствовала головокружение и сильную боль, но всё равно пошла заниматься.

— Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. На каком-то уровне я понимала, что происходящее связано с повреждением мозга, — рассказала Кларк в интервью The New Yorker.

Актриса занималась до тех пор, пока не почувствовала, что ей совсем плохо. Тогда тренер проводила её до раздевалки, и Кларк вызвали скорую. По дороге в больницу она потеряла сознание, а когда пришла в себя, врачи сообщили результаты МРТ — у неё произошло субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжёлая форма инсульта, при которой погибает более трети пациентов.

— Как раз тогда, когда сбылись мои детские мечты, я чуть не умерла... Я никогда не говорила об этом раньше, но теперь решила, что пришло время, — говорит звезда.

Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала съёмки в сериале. Актриса говорит, что ей удалось восстановиться.

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