Полиция Новой Зеландии расследует угрозы премьер-министру в Twitter

Пост был доступен более двух суток перед тем, как аккаунт отправителя был заблокирован.

Новозеландские правоохранительные органы взялись расследовать угрозы, которые поступили премьер-министру страны Джасинде Ардерн в "Твиттере". Ей отправили пост с изображением пистолета и подписью: "Ты следующая", сообщает издание New Zealand Herald.

— Полиция знает о комментариях, опубликованных в "Твиттере", и делает соответствующие запросы, — заявили газете в полиции Новой Зеландии.

— Наша команда продолжает работать над удалением незаконного и нелегального контента с сервиса в связи с атакой в ​​Крайстчерче, — ответили New Zealand Herald в пресс-службе соцсети, добавив, что всеми силами пытаются помочь полиции с расследованием.

После того как 15 марта преступники ворвались в две мечети в Новой Зеландии и расстреляли более пятидесяти человек, Джасинда Ардерн пообещала изменить закон об оружии. Уже сейчас в стране запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок.