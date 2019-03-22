Траволта рассказал о своём отношении к танцу из "Криминального чтива"

Главной картиной, изменившей его жизнь, он всё же назвал "Лихорадку субботнего вечера".

Популярный голливудский актёр Джон Траволта в интервью РИА "Новости" рассказал, что любит пересматривать свой танец с Умой Турман из фильма "Криминальное чтиво".

— Я знаю, что отрывки из этих фильмов "ушли в народ". Это круто, ярко, забавно… Вот это моё каноническое — чёрный костюм, танец в "Криминальном чтиве" — это же такая звёздная иллюзия! Вам же нравится на это смотреть, вспоминать. И мне нравится, — рассказал Траволта.

По его признанию, он не устал от регулярной связи его с образом именно из этой киноленты. Это заставляет его думать, что он сделал что-то особенное и запоминающееся для людей.

Кроме того, он рассказал, что главной картиной, изменившей его жизнь, является "Лихорадка субботнего вечера".

Добавим, что в Москву Джон Траволта приехал на музыкальную премию BraVo в качестве специального гостя.

Ранее Джон Траволта тряхнул стариной и станцевал рядом с поющим 50 Cent.