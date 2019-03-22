СМИ обнародовали данные разведки США о российских гиперзвуковых "Кинжалах"

Отмечается, что Российская армия уже приняла конструкцию ракет в целом и теперь оборонщики занимаются лишь доводкой конструкции.

В России почти 20 новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал" перемещены на полигон для проведения очередных испытаний. Об этом пишет американский телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки. Отмечается, что их изданию представили источник, знакомый с содержанием ряда разведывательных докладов.

Один из источников отметил, что такая работа может говорить о том, что у России есть намерение развивать это вооружение, делать на него ставку. Предполагается, что нынешняя конструкция "Кинжалов" Российскую армию уже удовлетворяет и речь идёт о доводке изделия.

По данным источников телеканала, Россия уже минимум трижды провела испытания "Кинжалов". В одном из случаев ракета успешно поразила цель на расстоянии 800 километров. Отмечается также, что "Кинжалы" были 12 раз запущены с МиГ-31. Идёт их установка на стратегические бомбардировщики.

В то же время ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что МиГ-31 с "Кинжалами" уже 380 раз вылетали на патрулирование Чёрного и Каспийского морей.

Ранее сообщалось, что Су-57 получит на вооружение ракеты, аналогичные "Кинжалам".