Трутнев призвал не зацикливаться на национальности насильников из Якутска

Вице-премьер подчеркнул, что данный случай следует рассматривать как нарушение закона конкретными лицами.

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал не связывать преступления с принадлежностью людей к той или иной национальности. Так вице-премьер прокомментировал похищение и изнасилование женщины в Якутске, из-за которого местные жители вышли на стихийный митинг.

— Никогда не задавал вопрос, какой национальности человек, — нас так воспитывали, так и должно продолжаться. Мы живём в одной стране, живём вместе, друг другу помогаем. Если взбредёт идея начать делиться по национальному принципу, мы всё разрушим, — сказал Трутнев журналистам.

По его убеждению, различные преступления следует рассматривать не как проявление чего-то национального, а как нарушение закона конкретными лицами. Он подчеркнул необходимость наказывать злоумышленников в соответствии с законодательством.

Напомним, 17 марта жительница Якутска заявила в полицию, что её похитили и изнасиловали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Слухи о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, вызвали общественный резонанс. Жители Якутска вышли на стихийный митинг с требованием наказать насильников.