Американские СМИ назвали российские крейсеры одними из самых смертоносных

Авторы публикации отмечают огромные размеры и большую огневую мощь этих кораблей.

Американское издание National Interest назвало российские ракетные крейсеры "Пётр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" (проект "Орлан") одними из самых смертоносных в мире.

Издание отмечает, что эти надводные корабли стали средством борьбы в Азиатско-тихоокеанском регионе между ведущими державами за "статус-кво".

Авторы публикации выделяют огромные размеры и огневую мощь российских крейсеров. В тексте говорится, что корабли типа "Киров" (проекта 1144) имеют длину около 250 метров и развивают скорость до 32 морских узлов благодаря комбинированному ядерно-паровому двигателю.

В скором времени крейсеры "Пётр Великий" и "Адмирал Нахимов" получат ракеты "Циркон" и комплексы С-500. Однако издание отмечает, что и раньше российские корабли были мощными и быстрыми, а также могли отследить нахождение американских кораблей и уничтожить их.

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