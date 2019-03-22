Бывшая "мисс Москва" назвала грязным приёмом обвинения в порче короны

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2018" Алеся Семеренко, которую лишили титула из-за "непубличности", назвала обвинения организаторов в порче короны грязным приёмом. Также, по её мнению, без звания первой красавицы столицы её оставили совершенно по иным причинам, а не по тем, которые были озвучены.

— Сломала корону? Ну вы серьёзно? И "заметили" это только спустя 3 месяца после финала? Я лично отвезла её в офис, и у меня её благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю её в сториз в день, когда её отвозила, — написала девушка в "Инстаграме".

Семеренко также назвала враньём обвинения в "несоблюдении условий договора". По её словам, ни на какие мероприятия её попросту не звали, "хотя много всего обещали". Бывшая "мисс Москва" утверждает, что её телефон был на ремонте неделю, но в "Инстаграме" она была на связи 24 часа в сутки. Никто из организаторов якобы и не пытался с ней связаться.

— Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона. Если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Паленова. Она, видимо, короны не ломает, — отметила Семеренко.

Красавица написала, что "клевета — это такой грязный приём, который частенько используют в конкурентной борьбе" или в качестве мести. Семеренко добавила, что, несмотря на лишение заслуженного титула, благодарна организаторам: из-за всей этой ситуации у неё прибавилось предложений по съёмкам и рекламе.

Ранее продюсер конкурса "Мисс Москва — 2018" Светлана Яговицкая рассказала Лайфу, за что победительницу лишили короны. Организаторы заявили, что им с трудом удалось забрать у неё дорогостоящий венец. При этом, по их словам, серебряная корона с позолотой и полудрагоценными камнями оказалась сломана.