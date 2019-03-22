МВД обеспечит безопасность бывшей жены Грудинина

Ирина и Павел Грудинины развелись летом прошлого года спустя 37 лет брака и сейчас делят имущество.

Подмосковная полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности экс-супруги Павла Грудинина Ирины, заявившей, что она опасается за свою жизнь. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Поступило заявление от Ирины Грудининой, которое зарегистрировано в установленном порядке и не останется без внимания. Подмосковная полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности заявительницы, — цитирует её "Интерфакс".

Напомним, что Ирина и Павел Грудинины официально развелись в июле прошлого года после 37 лет брака. По мнению женщины, председатель совхоза им. Ленина при разводе скрыл значительную часть своего состояния для ухода от раздела имущества.

Ранее экс-супруга члена КПРФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить её безопасность на время раздела имущества с бывшим мужем, которое оценивается в 120 млрд.