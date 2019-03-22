ФСБ проводит обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа в трёх городах РФ

В рамках оперативных мероприятий изымаются документы, информационные носители и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела по статье "Мошенничество".

Масштабные обыски проходят сегодня в Москве, Липецке и Санкт-Петербурге. Как информирует Центр общественных связей ФСБ, речь идёт о "хищении представителями группы станкостроительных предприятий... средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа".

Дело возбуждено по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), а оперативные мероприятия проводятся совместно со Следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве.

Следствие считает, что в ходе преступных действий были расхищены средства федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. Сумма ущерба пока не называется. Другие детали неизвестны.