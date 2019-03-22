В США на пляже нашли "странное животное"

Ареал обитания этого существа находится на сотни километров южнее, оно не встречается на побережье штата Вашингтон.

Жительница американского штата Вашингтон испугалась, обнаружив на пляже закопанное в песок странное существо. Однако прибывшие на побережье специалисты успокоили её, объяснив, что она нашла не монстра, а редкого тихоокеанского змеевидного угря, сообщает телеканал Fox News.

Эксперты из соседнего штата Орегон, куда доставили угря, называют его очень редкой находкой, ведь ареал обитания этого существа находится на сотни километров южнее.

Угорь длиной метр двадцать был слишком вялым для того, чтобы его можно было вернуть в океан. Сейчас в океанариуме ему устроили комфортные условия и подогревают воду в резервуаре.