Украинца Гриба, подстрекавшего ученицу к теракту, приговорили к 6 годам колонии

Добавим, что на таком сроке настаивало гособвинение, сам житель Незалежной свою вину так и не признал.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинцу Павлу Грибу, которого обвиняли в подстрекательстве к теракту. Ему назначили шесть лет колонии общего режима.

— Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — огласил приговор судья.

Гособвинение как раз таки настаивало на шести годах колонии, адвокат просил оправдать гражданина Незалежной. Сам Гриб свою вину так и не признал.

Как ранее писал Лайф, Павла Гриба задержали в августе 2017 года. По данным следствия, молодой человек через Интернет в течение двух месяцев общался с ученицей одной из школ Сочи, призывая её принести на выпускной вечер взрывное устройство и привести его в действие.