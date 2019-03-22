В Саратове трое мужчин избили водителя, который не пропустил скорую — видео

Проверкой инцидента занялись следователи и правоохранители, а сразу после потасовки автолюбитель освободил проезд.

В Саратове трое мужчин устроили драку с водителем автомобиля, который не пропускал машину скорой помощи в одном из дворов города. Видео инцидента опубликовано в группе "Саратов Life" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как молодые люди сначала пытаются что-то выяснить без кулаков, однако через мгновение в ход идут и они. Разнять потасовку попытался сотрудник скорой.

Отмечается, что сразу после инцидента автолюбитель пропустил спецмашину, в которой находился мальчик с острой аллергической реакцией.

Правоохранительные органы уже начали проверку данного инцидента. Отмечается, что, так как никто из врачей не пострадал, они и не стали писать заявление.

Ранее Лайф рассказывал об инциденте в Подмосковье, где автолюбитель не пропустил машину скорой помощи, которая ехала с включённым спецсигналом.