Стали известны подробности поножовщины у здания УВД в Нижнекамске

По словам очевидца, истекающий кровью полицейский успел перед смертью выстрелить напавшему в живот.

Очевидец поножовщины у УВД в Нижнекамске рассказал телеграм-каналу Life Shot подробности произошедшего. По его словам, сначала неизвестный и полицейский выясняли отношения на кулаках, а когда правоохранитель оказался на земле, злоумышленник вытащил нож.

— Повалил полицейского и несколько раз пырнул его в шею ножом. Было очень много крови... И побежал... Полицейский успел перед смертью выстрелить ему в живот, — рассказал очевидец.

Ранее Лайф писал, что от полученных ранений правоохранитель скончался. Мотивы нападавшего выясняются.

В СМИ появилась информация, что преступник перед нападением сбежал из ИВС, однако источники Лайфа эти данные опровергли.