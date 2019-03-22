Траволта назвал любимых русских деятелей искусства

Актёр отметил, что Россия — это лучшие художники, писатели, артисты, балет и многое другое.

Американский актёр Джон Траволта в интервью РИА "Новости" назвал своих любимых представителей русского искусства.

— Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет — всё что угодно! Это всё Россия! Это невозможно отрицать! — отметил Траволта, добавив, что России есть чем гордиться.

В числе своих любимых он назвал писателей Антона Чехова и Фёдора Достоевского, художников Василия Кандинского и Казимира Малевича, также он восхищается танцорами Джорджем Баланчином, Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковым.

Ранее Джон Траволта рассказал о своём отношении к легендарному танцу из "Криминального чтива".