Траволта назвал любимых русских деятелей искусства

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Траволта назвал любимых русских деятелей искусства

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Джон Траволта. Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Актёр отметил, что Россия — это лучшие художники, писатели, артисты, балет и многое другое.

Американский актёр Джон Траволта в интервью РИА "Новости" назвал своих любимых представителей русского искусства.

— Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет — всё что угодно! Это всё Россия! Это невозможно отрицать! — отметил Траволта, добавив, что России есть чем гордиться.

В числе своих любимых он назвал писателей Антона Чехова и Фёдора Достоевского, художников Василия Кандинского и Казимира Малевича, также он восхищается танцорами Джорджем Баланчином, Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковым.

Ранее Джон Траволта рассказал о своём отношении к легендарному танцу из "Криминального чтива".

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